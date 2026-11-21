Las Vegas GP'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21'inci yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde yapıldı.
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Formula 1'de Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında 1:33.893 derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.
Yarışa Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü sırada başlayacak.
Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım Pazar günü yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
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