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Leonardo Bonucci, futbolu bıraktığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leonardo Bonucci, futbolu bıraktığını açıkladı
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci futbolu bıraktı. Tecrübeli İtalyan stoper kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, İstanbulspor maçıyla sarı-lacivertli formayı son kez giymiş oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, Fenerbahçe aracılığıyla açıklamasında; “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” demişti.

Leonardo Bonucci, futbolu bıraktığını açıkladı - 1. Resim

BONUCCİ'NİN KARİYERİ

Futbola veda eden Bonucci, devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe ile toplam 13 maça çıktı. Kariyeri boyunca Inter, Juventus, Milan gibi dev takımlarda forma giyen Bonucci, toplam 700 maça çıktı. İtalya Milli Takımı'nın da efsanelerinden biri haline gelen tecrübeli isim, mavi formayı ise toplam 121 kez terletti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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