Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor! Teknik ekipte yer alacak

Futbolculuk kariyerinde Juventus formasıyla büyük başarılar elde eden Leonardo Bonucci, teknik direktör yardımcısı veya genç takım antrenörü olarak İtalyan ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

Juventus'un efsane isimlerinden biri olan Leonardo Bonucci, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik ekipte görev almak üzere Torino ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus yönetimi, Bonucci'yi teknik direktör yardımcısı veya genç takımın teknik direktörü olarak değerlendirmeyi planlıyor. Efsane oyuncunun, Juventus'ta görev yapan eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Tecrübeli isim, "Juventus'a teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum. Teknik direktörlük kariyerime başlamaya hazırım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerine geçtiğimiz yaz veda eden Leonardo Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.