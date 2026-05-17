Sarı kırmızılı kulübün son yıllarda çok doğru işler yaptığını dile getiren Alman yıldız, “Şampiyon olduğumuz dakikalarda yeni sezonu konuşmaya başladık. Bu aslında Bayern Münih’te de öyle. Yani sürekli kazanmak. Fenerbahçe’ye fark attık” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri şüphesiz Leroy Sane oldu. Manchester City ve Bayern Münih gibi dünya devlerinde kupalara ambargo koyduktan sonra Galatasaray’ı tercih ederek küresel futbol kamuoyunu şaşkına çeviren Alman yıldız, Türk futbolundaki dengeleri de değiştirdi. Kulübün vizyonunu, kurumsal gücünü ve bitmek bilmeyen başarı arzusunu eski takımıyla özdeşleştiren Sane, Florya’daki yeni yapılanmayı çok net bir tespitte özetliyor: “Galatasaray artık Türkiye’nin Bayern Münih’idir!” İşte Türkiye’ye konuşan Sane’nin ağzından dökülenler...

TEK SEÇENEK G.SARAY’DI

“Ben prensip olarak yeniliklere çok açık bir insanım. Yani yenilikleri çok severim. O dönemde de Galatasaray’dan teklif geldiğinde “Aaa” dedim, evet ilginç, güzel bir teklif. Ve açıkçası bir transferi düşünüyordum ama Galatasaray gelince çok da düşünmeden kabul ettim. Çünkü yeni bir meydan okumaydı benim için, yeni bir yoldu ve açıkçası etrafımdaki insanlar da bunu destekledi. Benim için kolay bir karardı. Çünkü en başından beri çok Galatasaray’ı çok seviyordum, geçmişte de seviyordum. Sadece bunları görünce değil, öncesinde de doğru bir tercih yaptığımı biliyorum.”

BİZE KARŞI ÇOK MOTİVELER

“Süper Lig’i asla küçümsemedim. Yani küçümseyemezsiniz zaten, öyle bir şey mümkün değil. Ama şunu gördüm ben Galatasaray’a geldiğim zaman; Galatasaray’a karşı her takım çok fazla motive, çok fazla kazanmak istiyor. Bunu bir festival hâline getirmek istiyorlar. Galatasaray’a karşı kazanmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu biliyor. O yüzden her takım fazla, çok fazla motive. O yüzden burada şampiyon olmak da çok kolay değil. Çünkü herkes size karşı çok ekstra motivasyonla oynuyor. O yüzden açıkçası bununla baş etmek çok kolay değil ama o yüzden de küçümsemedim tabii ki.”

F.BAHÇE BÜYÜK KULÜP AMA…

“Galatasaray son yıllarda çok doğru işler yaptı. Şampiyon olduğumuz dakikalarda yeni sezonu konuşmaya başladık. Bu aslında Bayern Münih’te de öyle. Yani sürekli kazanmak... Ama Galatasaray buraya öyle tesadüfen gelmedi. Galatasaray son yıllarda çok doğru işler yaparak geldi, hep üstüne koyarak geldi, çok doğru çalışarak geldi. O yüzden açıkçası ben farkın çok açıldığını düşünüyorum Galatasaray’ın her anlamda. Mantalite olarak fark açıldı, yapılanma olarak fark açıldı, kadro olarak fark açıldı. Tabii ki Fenerbahçe büyük bir kulüp ve bununla yarışabilir ama gerçekten farkı çok açtı Galatasaray.”

F.BAHÇE’Yİ YEN ŞAMPİYON OLMA!

"Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde herkesin daha motive ve disiplinli olduğunu, biraz daha odaklandığını görüyorum. Beklentiler çok çok daha fazla. Hatta bazen şu duyguyu da yaşıyorum: “Derbiyi kazanın da gerekirse sezonu kazanmayın.” O kadar derbiyi önemsiyor insanlar. O açıdan ben de derbileri çok çok önemsiyorum.”

HAKEMLER ÇOK KONUŞULUYOR

“Her ülkede hakemlerle ilgili çok fazla konuşma var. Ancak burada biraz daha fazla konuşuluyor sanki. Hakemle ilgili hiçbir zaman konuşmadım, çünkü bize bir faydası da olmuyor. Beşiktaş maçında çok şanssız bir kırmızı kart gördüm. Çıkarken ‘İnşallah takım zor durumda kalmaz’ dedim. Neyse ki çocuklar çok iyi iş çıkardı.”

BAŞARI, BASKI GETİRİYOR

“Okan Buruk 4 yıl üst üste şampiyon oldu ama eleştiriliyor. Başarı baskıyı getirir beraberinde. Dünyada bakın büyük hocalara, büyük oyunculara; ne kadar başarılı olursa daha da büyük bir baskı biniyor üzerlerine. Ama büyük hocalar, büyük oyuncular bunların üstesinden gelmeyi başarıyorlar ve o yüzden başarılı oluyorlar.”

"OSİMHEN’İ BIRAKMAYIN"

Leroy Sane, tıpkı kendisi gibi büyük bir yıldız olan Victor Osimhen için yönetime çağrıda bulundu. Alman yıldız, “Victor her takımda oynayabilir, hiç şüphesiz. Çok büyük bir oyuncu, büyük yetenekleri var. Ve hedefleri olan da bir futbolcu. Yani hiçbir zaman azla yetinmiyor, her zaman hedefliyor, her zaman gol atmak istiyor, şampiyon olmak istiyor. Bu istek, bu hırs büyük takımlarda oynamak için çok önemli. Ancak kesinlikle bizde kalmalı, bırakmamalıyız. F.Bahçe maçında top ona gelmeden sevinmeye başladım çünkü Osi’ye geleceği zaman gol olacağını da biliyorum, o yüzden o gole hazırlıklıydım ben” dedi.

İŞİN SIRRI AİLE OLMAK

Galatasaray’ın başarısının sırrını aile olmaya bağlayan Sane, “Galatasaray’da forma giymiş eski yabancı oyuncular gelip burada takımın yanında oluyor, maçlara geliyor. Buranın bir parçası oluyorsunuz gerçekten. Burası sadece futboldan ibaret değil, sadece başarı sizi burada tutmuyor. Buradaki insanların size bakış açısı, size davranışları, sizi ailenin bir parçası olarak görmesi... Hani bunu ben de yaşıyorum, eski futbolcular da yaşıyor. O yüzden buraya gelmelerine ben çok şaşırmıyorum açıkçası ve bu başarının da anahtarı; yani bu aile kavramı çok doğru bir kavram” ifadelerini kullandı.

SENEYE BAMBAŞKA BİR SANE GÖRECEKSİNİZ!

“Kötü bir sezon geçirmedim ama alışma sürecindeydim ve o süre bitti. Yeni sezonda gerçek Leroy Sane’yi tam olarak, %100 göstermek istiyorum. Hedef görevim var Galatasaray’da. Tecrübemle, yeteneklerimle takıma yardımcı olmak. Bunu bir noktaya kadar yapabildim, daha fazlasını yapabilirim, bundan eminim. Bunun üzerine çalışacağım, dediğim gibi alışma sezonum bitti. Saha içi ve dışındaki etkenler çok zorlu ama etrafımda çok iyi insanlar var. İşte Fatih var sürekli yanımda olan, İlkay, Abdullah Abi (Kavukcu) var. Yani sürekli sadece benim değil ailemin de bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyor, “İyi misin?” diyor. O yüzden beni bu zorluklardan uzak tutan biri olduğu için çok mutluyum.”

SALAH’IN AKLI ÇIKTI!

Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane sarı kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı. Liverpool maçı sonrasında Salah’la yaptığı sohbeti sorduğumuzda Sane şunları söyledi: “Aslında biz ailelerimiz hakkında konuşuyorduk. “Hayat nasıl, iyi misin, senin ailen nasıl?” gibi konuşmaydı. Ama o kadar sesli bir ortamdaydık ki Salah dedi ki; “Ya, bu nasıl bir taraftar? İnanılmaz gürültü çıkarıyorlar, biz bu kadar beklemiyorduk.”

KAZANMA BASKISI İNANILMAZ

“Galatasaray’ı Manchester City ve Bayern Münih’le kıyaslarsam şunu görebiliyorum: Burada her maçı kazanmak zorundasınız. Her yerde taraftar var, deplasmana gidiyorsunuz taraftar, Avrupa’ya gidiyorsunuz taraftar, otelin içinde taraftar... Taraftar gibi kulüpte, tesiste herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Kulübün her çalışanı, yöneticisi herkes gözünüzün içine bakıp maçı kazanmanızı istiyor. Bu baskı da hoşuma gidiyor.”

