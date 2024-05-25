Leverkusen kupaya tek golle uzandı! Tarihi sezonda ikinci şampiyonluk
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'i Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 mağlup şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezon ikinci.kupasını kazandı.
Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta tek golle şampiyonluğa ulaştı. Bundesliga'yı kazanan, Avrupa Ligi finalinde ise Atalanta'ya kaybeden Xabi Alonso'nun ekibi, Almanya Kupası'nı kazanıp sezonu çifte kupayla bitirdi.
KUPA TEK GOLLE GELDİ
Bayer Leverkusen'e Almanya Kupası'nda şampiyonluğu getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Xabi Alonso'nun ekibinde Odilon Kossounou 44. dakikada kırmızı kart gördü. Leverkusen, Almanya Kupası'nda son olarak 1992/93 sezonunda şampiyonluk kazanmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi