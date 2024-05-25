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Leverkusen kupaya tek golle uzandı! Tarihi sezonda ikinci şampiyonluk

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leverkusen kupaya tek golle uzandı! Tarihi sezonda ikinci şampiyonluk
Almanya Kupası, Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'i Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 mağlup şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezon ikinci.kupasını kazandı.

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta tek golle şampiyonluğa ulaştı. Bundesliga'yı kazanan, Avrupa Ligi finalinde ise Atalanta'ya kaybeden Xabi Alonso'nun ekibi, Almanya Kupası'nı kazanıp sezonu çifte kupayla bitirdi.

KUPA TEK GOLLE GELDİ

Bayer Leverkusen'e Almanya Kupası'nda şampiyonluğu getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Xabi Alonso'nun ekibinde Odilon Kossounou 44. dakikada kırmızı kart gördü. Leverkusen, Almanya Kupası'nda son olarak 1992/93 sezonunda şampiyonluk kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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