Leverkusen kupaya tek golle uzandı! Tarihi sezonda ikinci şampiyonluk

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2024 23:39 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 23:42 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'i Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 mağlup şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Leverkusen, bu sezon ikinci.kupasını kazandı.