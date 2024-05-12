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Leverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso&#039;nun hedefi 1 rekor 2 kupa var

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Leverkusen, deplasmanda Bochum'a konuk oldu. Bu sezon kırdığı rekorlarla dikkat çeken Xabi Alonso'nun öğrencileri sahadan 5-0 galip ayrıldı ve rekorunu geliştirdi.

Bundesliga'da 33. hafta mücadelesinde Bochum ile şampiyon Bayer Leverkusen karşılaştı. 

ŞAMPİYON FARKA KOŞTU

Kırdığı rekorlarla sezona damga vuran Leverkusen maçı 5-0 kazandı. Galibiyet golleri; 41. dakikada Schick, 45+2. dakikada Boniface, 76. dakikada Adli, 86. dakikada Stanisic ve 90+3. dakikada Grimaldo'dan geldi.
 
Bochum'da Passlack 15. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte yenilgi yüzü görmeyen Leverkusen, puanını 87'ye yükseltti. Bochum ise 33 puanla 14. sırada kaldı.
Leverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa var - 1. Resim

LEVERKUSEN REKORUNU GELİŞTİRİYOR

Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu Roma maçıyla 49'a çıkararak tarihe gömmüştü.
 
Leverkusen, Bochum maçıyla birlikte rekoru 50 maça yükseltti.

NAĞMAĞLUP ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bayer Leverkusen ligdeki son hafta maçında sahasında Augsburg'a yenilmezse Alman futbolunda Bundesliga'nın ilk yenilgisiz şampiyonu olacak.
 
Leverkusen ayıca Avrupa Ligi finalinde Atalanta ve Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'i yenerse sezonu 3 kupayla kapatmış olacak.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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