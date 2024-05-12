Leverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa var

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 23:37 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 23:44 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Leverkusen, deplasmanda Bochum'a konuk oldu. Bu sezon kırdığı rekorlarla dikkat çeken Xabi Alonso'nun öğrencileri sahadan 5-0 galip ayrıldı ve rekorunu geliştirdi.