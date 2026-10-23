Lewis Hamilton, Filistin'i unutmadı: Şampiyondan ABD'de "özgürlük" çağrısı

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton; Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin'in özgürlüğü için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. 41 yaşındaki sporcu, 7 dünya şampiyonluğu ile Michael Schumacher'le beraber en çok şampiyonluk kazanan Formula 1 pilotu olarak dikkat çekiyor.

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ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewis Hamilton, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var" dedi.

Ruanda'ya gitmenin orada yaşananları görmezden gelmek anlamına gelmediğini anlatan Formula 1'in Britanyalı pilot, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır" ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton

"F1, AFRİKA'YA DÖNMELİ"

Lewis Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesi için yıllardır mücadele ettiğini, bu amaçla F1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü aktardı.

Afrika'nın zengin kültürüyle grand prix düzenlenmesini hak ettiğini dile getiren 41 yaşındaki pilot, kıtanın İngiltere'de okul müfredatına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Oradaki sorunların çoğu hâlâ sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu" değerlendirmesini yaptı.

"AFRİKA'NIN BİRLEŞECEĞİNİ UMUYORUM"

Hamilton, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor" şeklinde konuştu.

SON YARIŞ 1993'TE

Afrika Grand Prix'sinin, 2030'lu yılların başlarından itibaren takvime girmesi bekleniyor. Formula 1, Afrika kıtasındaki son yarışını 1993'te Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde düzenlemişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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