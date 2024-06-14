Lionel Messi'den Kylian Mbappe'ye Dünya Kupası cevabı! 'Herkesin istemesinin bir sebebi var'

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Kupası'ndan daha zor olduğunu söyleyerek futbolda yeni bir polemik başlattı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, Mbappe'ye cevap verdi.

Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına sayılı günler kala futbol dünyası yeni bir polemikle karşı karşıya. Real Madrid'e transfer olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız yıldız Mbappe, Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Kupası'ndan daha zor olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Mbappe'nin bu açıklamasına karşı çıktı.

ESPN'ye konuşan Messi şu ifadeleri kullandı:

DÜNYA KUPASI'NDA EN İYİ ÜLKELER OYNAR

"Elbette herkes kendi turnuvasına öncelik verir. Avrupa Şampiyonası gerçekten çok önemli ve harika takımlara sahip... Mbappe'nin sözleri Dünya Kupası'nda üç kez şampiyon olan Arjantin'i, beş kez şampiyon olan Brezilya'yı ve iki kez şampiyon olan Uruguay'ı dışarıda bırakmak anlamına geliyor. Dünya Kupası'nda en iyi ülkeler oynar. O yüzden herkesin Dünya Kupası'nda şampiyon olmak istemesinin bir nedeni var" şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş, turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanan mücadelede Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenerek Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazanmıştı. Karşılaşmada Mbappe 3, Lionel Messi 2 gol atmıştı.