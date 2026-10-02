Lukaku siftah yaptı, Belçika farkı 3'e çıkardı
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye maçında takımının üçüncü golünü kaydetti.
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk eden Belçika'da üçüncü gol Lukaku'dan geldi.
Bu sezon sarı lacivertlilerde henüz siftah yapamayan 33 yaşındaki santrfor, müsabakanın 76. dakikasında Belçika'yı 3-0 öne geçiren golü kaydederek bu sezonki ilk golünü attı.
De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.
Belçika Milli Takımı formasıyla 134. maçına çıkan deneyimli futbolcu, 94 gole ulaşmayı başardı.
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