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Spor

Lukaku siftah yaptı, Belçika farkı 3'e çıkardı

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Lukaku siftah yaptı, Belçika farkı 3'e çıkardı
Başlık ResmiLukaku siftah yaptı, Belçika farkı 3'e çıkardı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye maçında takımının üçüncü golünü kaydetti.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk eden Belçika'da üçüncü gol Lukaku'dan geldi.

Bu sezon sarı lacivertlilerde henüz siftah yapamayan 33 yaşındaki santrfor, müsabakanın 76. dakikasında Belçika'yı 3-0 öne geçiren golü kaydederek bu sezonki ilk golünü attı.

De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

Belçika Milli Takımı formasıyla 134. maçına çıkan deneyimli futbolcu, 94 gole ulaşmayı başardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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