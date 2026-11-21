Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Myenty Abena, Gençlerbirliği maçında Arda Çelik ile çarpışmasının ardından yerde kaldı. Kafa darbesi alan futbolcu, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta Myenty Abena sakatlık yaşadı. Müsabakanın 71. dakikasında Myenty Abena ile Arda Çelik çarpıştı. Çarpışmanın ardından yerde kalan Abena sahadan ambulansla çıkarıldı.

Abena’nın sağlık durumuna ilişkin Gaziantep FK’dan resmi açıklama bekleniyor.

Maçta korkutan an: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP FK'DAN SAKATLIK ANI AÇIKLAMASI

Gaziantep FK'nın Myenty Abena'nın sakatlığıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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