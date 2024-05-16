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Manchester City'e Ederson'dan kötü haber! Yıldız file bekçisi sezonu kapattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City&#039;e Ederson&#039;dan kötü haber! Yıldız file bekçisi sezonu kapattı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City'nin kalecisi Ederson, ligin son haftalarında forma giyemeyecek. Manchester City, gelecek hafta şampiyonluğun belli olacağı lig maçına, ardından Federasyon Kupası final maçına yıldız kaleciden yoksun bir şekilde çıkacak.

Manchester City'nin Tottenham ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı kaleci Ederson'dan kötü haber geldi. Ederson'un sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

SEZONU KAPATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham maçında sakatlanan 30 yaşındaki file bekçisinin sağ göz çukurunda kırık tespit edildiği belirtildi. Ederson, ligin son hafta mücadelesinde West Ham, Federasyon Kupası finalinde de Manchester United karşısında takımdaki yerini alamayacak. Manchester City, son hafta maçları öncesinde 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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