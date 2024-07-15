Manchester United ilk transferini yaptı! Ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı. İngilizler bu transfer için Bologna'ya 42.5 milyon Euro ödeyecek.

Manchester United'dan yapılan açıklamada İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

42.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Erik ten Hag'la yola devam etme kararı alan ve sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan Manchester United, Zirkzee ile yeni sezonun ilk transferini yapmış oldu. Manchester United, Bologna'ya bu transfer için 42.5 milyon Euro ödeyecek.