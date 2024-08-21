Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'ndan emekli oldu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.
Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun." ifadelerini kullandı.
Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı forması altında 124 maçta görev yaptı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı