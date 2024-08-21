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Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'ndan emekli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı&#039;ndan emekli oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun." ifadelerini kullandı.

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı forması altında 124 maçta görev yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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