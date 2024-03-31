Marcao'nun Sevilla defteri kapanıyor! İspanyol ekibi kararını verdi

Brezilyalı stoper Marcao'nun Sevilla macerası bitiyor. İspanyol ekip, sık sık sakatlık sorunu yaşayan futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao ile ilgili iddialar bitmiyor. Brezilyalı stoperin Sevilla macerası bitmek üzere.

SEVİLLA YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre, Sevilla, transferin gerçekleştiği günden bu yana sık sık sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Marcao'yu bu kez herhangi bir sakatlığı yokken Getafe maçının kadrosuna almadı. İspanyol ekibinin bu kararının arkasında Brezilyalı stoper ile yolları ayırma kararının olduğu iddia edildi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Marcao, Sevilla ile 2022'den bu yana sadece 20 maçta forma giydi. 27 yaşındaki stoperin İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.