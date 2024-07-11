Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! İtalyan yıldız Brezilya yolunda

Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan futbolcu Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer oldu.

Süper Lig'de Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA'YA GİDECEK

Actu Foot'ta yer alan habere göre; Balotelli, Brezilya Ligi ekibi Corinthians ile anlaşmaya vardı.

İki tarafın görüşmelerde sona geldiği ifade edilirken, 33 yaşındaki golcünün yeni bir ligde yeni bir şampiyonluk kazanmayı çok istediği dile getirildi.

Balotelli'nin Brezilya ekibi ile kısa süre içerisinde imza masasına oturmasının beklendiği belirtildi.