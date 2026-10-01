Mark van Bommel'den Türkiye maçı açıklaması: Trossard ve Lukaku sözleri dikkat çekti

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında 2 Ekim Cuma günü Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard'ın sahada olacağını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili soruyu da cevapladı.

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Belçika Milli Takımı'nın Tubize belediyesindeki kamp merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Mark van Bommel, milli kaleci Senne Lammens ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Mark van Bommel - Senne Lammens

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ OYUNCULARI EKSİK"

Türkiye'nin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Van Bommel, "Her maçı kazanmamız geriyor ama bu çok önemli bir maç çünkü evimizde oynuyoruz. Grupta 3'üncü maçımız, Türkiye’nin grupta puanı yok kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye’nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya... ABD’ye karşı birini kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar, gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz çok iyi oyuncular ve bazı önemli oyuncuları da eksik" ifadelerini kullandı.

"TROSSARD YARIN OYNAYACAK"

Takımdaki eksik oyunculara değinen Hollandalı teknik adam, "Diego Moreira yarın oynayamayacak, onun dışında tüm takım olarak hazırız. Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak, onu yazabilirsiniz. Bir hafta boyunca antrenman yapamadı. Bir Avrupa maçında sakatlığı vardı ama yarın oynayabilecek" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı- Leandro Trossard

"LUKAKU İLE İSTANBUL'DA KONUŞTUM"

Van Bommel, "Yarın Lukaku'yu sahada görecek miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

Her maç farklıdır, neye ihtiyacımız var ve şu an hangi durumda bulunuyoruz buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz, oynamazsa sıkıntı olmayacaktır. Fransa maçında kaleden uzakta oynamıştı, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim. Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul’a gittim, facetime’da da konuştuk. Durum analizi yaptık, Romelu’nun belirli şeyleri yapamadığını söyleyemem. Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor. Bu fazda hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Elbetteki kanatlardan hız kazanmak bu maçta önemli olabilir. İlk defa uzun süre oynamayışı da benim için sıkıntı değil. Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok. Fenerbahçe’de ilerleyen dönemde daha fazla oynabilmesi de bizim için önemli.

Hollandalı teknik adam, "Lukaku'nun yarın Türkiye'ye karşı oynaması onun için özel bir anlam taşıyor mu?" sorusunu, "Hayır öyle bir şey hissetmedim, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Türkiye, San Marino ya da Fransa’ya karşı oynaması onun için bir fark oluşturmor. Türk basını oynayıp oynamayacağını önemsiyor olabilir ama kendisi için bir sorun oluşturmuyor. Fenerbahçe’de kendisini iyi hissediyor. Gruptaki atmosferi harika, tüm oyuncular gibi rahat maçı bekliyor. Oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz, 24 oyuncumuz var. Romelu birçok takımda oynadı, kendi pozisyonu için savaşmak zoruna kaldı" şeklinde cevapladı.

Romelu Lukaku

"MAÇA LAVIA İLE BAŞLAMAYACAĞIM"

Belçika Teknik Direktörü, orta saha oyuncusu Lavia hakkında gelen bir soru üzerine "Fransa'ya karşı 85 dakika oynadı, istatistikleri de çok iyiydi. Kulüp takımında da son maçında süre aldı, yarın Türkiye karşısında maça Lavia ile başlamayacağıma emin olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Kaleci Lammens ise Van Bommel ile iyi bir hava yakaladıklarını ve yarın Türkiye'ye karşı maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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