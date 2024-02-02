Meğer Erden Timur'un tek derdi Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye dönmesiymiş! Galatasaray'ın Levent Mercan transferinde domino etkisi

Levent Mercan için Fatih Karagümrük'le masaya oturan Erden Timur, Serdar Dursun'dan gelecek haberi bekliyor. Eğer Serdar yeniden Sarı Lacivertli formayı giyerse Karagümrük sol bek açığını Kazımcan Karataş'la forvet eksikliğini ise Halil Dervişoğlu ile kapatacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginde sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray yönetimi bir anda kararını değiştirdi ve Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki Levent Mercan'ın menajeri Ersin Akan'la görüşmelere başladı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, sol bek transferi konusunda önceliği Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a verdi. Galatasaray'ın Levent Mercan'ı gelecek için de önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve bu sebeple transfer için şartları zorlayacağı ifade edildi.

FATİH KARAGÜMRÜK LEVENT MERCAN'IN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Öte yandan haberde Galatasaray'ın gün içinde Fatih Karagümrük yönetimiyle görüşeceği ve Fatih Karagümrük'ün Levent için 3 milyon euro istediği yazıldı.

LEVENT MERCAN GALATASARAY İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Milliyet'in haberine göre ise 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübünden izin istedi.

OYUNCUMU GAZOZ PARASINA VERMEM

Spor Gecesi Digital'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Levent çok karakterli bir futbolcu. Oyuncumun önünü kesmem. Profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Oyuncumu gazoz parasına vermem." dedi.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ

Sarı kırmızılı takımla görüşeceğini açıklayan Hurma, "Galatasaray ile Cumartesi günü son kez masaya oturacağız." ifadelerini kullandı. Levent Mercan transferi için son kez Süleyman Hurma ile Dursun Özbek ya da Erden Timur'un bir araya gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ BİZİMLE DEĞİL MENAJERİYLE KONUŞUYOR

Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuşmuştu. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ALİ KOÇ SERDAR DURSUN'U GERİ ALIRSA LEVENT MERCAN TRANSFERİ KOLAYLAŞACAK

Süper Lig'de küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Fatih Karagümrük'ün Serdar Dursun'u yeniden Fenerbahçe'ye gönderecek olması 'Galatasaray-Levent Mercan' transferini de yakından etkiliyor. Eğer Sarı Lacivertli kulüp Serdar'ı yeniden kadrosuna katarsa Erden Timur'un Levent'e karşılık Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş opsiyonları devreye girmiş olacak. Sol bekini Galatasaray'a gönderdikten sonra o boşluğu Kazımcan'la kapatacak olan Karagümrük forvetteki eksikliğini ise Halil'le giderecek.