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    • Melissa Vargas geri döndü! Milli voleybolcu yeniden Fenerbahçe'de

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Melissa Vargas, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bir süredir Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan milli voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na geri döndü.

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazı Melissa Vargas'ın 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

    Melissa Vargas geri döndü! Milli voleybolcu yeniden Fenerbahçe'de

    KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

    Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü" ifadelerine yer verildi.

    FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM'DA ŞAMPİYON OLDU

    Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Melissa VargasFenerbahçe
    Haberler > Spor > Melissa Vargas geri döndü! Milli voleybolcu yeniden Fenerbahçe'de
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