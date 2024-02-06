Melissa Vargas geri döndü! Milli voleybolcu yeniden Fenerbahçe'de

Bir süredir Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan milli voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na geri döndü.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazı Melissa Vargas'ın 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM'DA ŞAMPİYON OLDU