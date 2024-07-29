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Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

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Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Melissa Vargas, Olimpiyat tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Nefesleri kesen maçta Filenin Sultanları 2-0 geri düşse de müsabakayı 3-2 kazanmasını bildi.

Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları - 1. Resim

MELISSA VARGAS TARİHE GEÇTİ

Hollanda'ya karşı başarılı bir performans sergileyen Melissa Vargas, Olimpiyatlar tarihinde bir maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında 1 Ağustos TSİ 10:00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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