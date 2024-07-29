Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 29 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme:

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Melissa Vargas, Olimpiyat tarihinde önemli bir başarıya imza attı.