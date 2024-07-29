Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara 8 numara müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara 8 numara müjdesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek&#039;ten taraftara 8 numara müjdesi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarın heyecanlı beklediği 8 numaranın kısa süre içinde alınacağını açıkladı. Özbek, "8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 8 numara bölgesine yapılacak takviyeyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara 8 numara müjdesi - 1. Resim

8 NUMARA MÜJDESİ GELDİ

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçına odaklandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. 8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara 8 numara müjdesi - 2. Resim

Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum, onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özellikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borç listesinin ilk sırasındaydı... ABB Başkanı Yavaş'tan "SGK prim borcu" açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Real Madrid yıldızı Arda Güler hakkında konuştu! Tehlikeleri tek tek açıkladı - SporEski yıldız topçu Arda Güler hakkında konuştu!Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Türkiye rekoru yarı finale yetmedi - SporKuzey'in Türkiye rekoru yarı finale yetmediBeşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir'le anlaştı - SporBeşiktaş gözden çıkarmıştı! Süper Lig ekibine imza attıGalatasaray'da ayrılık! Kiralık olarak Adanaspor'da forma giyecek - SporGalatasaray'da ayrılık! Adanaspor'da kiralık oynayacakVALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin kazananı belli oldu - SporVALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin kazananı belliZiyech kalacak mı? Galatasaray'ın tek bir şartı var - SporZiyech kalacak mı? Galatasaray'ın tek bir şartı var
Sonraki Haber Yükleniyor...