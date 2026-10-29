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Mendes golünü attı, Goutas'ı unutmadı: Türkiye Kupası'nda anlamlı jest

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Mendes golünü attı, Goutas'ı unutmadı: Türkiye Kupası'nda anlamlı jest
Başlık ResmiMendes golünü attı, Goutas'ı unutmadı: Türkiye Kupası'nda anlamlı jest

Gençlerbirliği’nin Eryaman Stadyumu'nda Karaköprü Belediyespor'u ağırladığı Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Pedro Mendes, gol sevincinde sakatlanan Dimitrios Goutas'ı unutmadı ve Yunan stoperin formasını kameralara gösterdi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Karaköprü Belediyespor’u ağırladı. Maçın ilk dakikasında sol kanatta topla buluşan Pedro Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

27 yaşındaki Portekizli santrfor, gol sevincinde takım arkadaşı Dimitrious Goutas’ın formasını tribünlere ve kameralara göstererek jest yaptı.

Pedro Mendes gol sonrası objektiflere böyle yansıdı.
Başlık ResmiPedro Mendes gol sonrası objektiflere böyle yansıdı.

Konyaspor maçının 30'uncu dakikasında sakatlanan Yunan savunma oyuncusu Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıklanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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