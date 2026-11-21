Al-Ahli'nin Al-Nassr'ı 3-1 mağlup ettiği maçta en iyi oyuncu seçilen Merih Demiral, karşılaşmanın ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyalarını göstererek Cristiano Ronaldo'nun takımına göndermede bulundu.

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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Ahli, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, maçın en iyi oyuncusu seçilirken karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla Al-Nassr taraftarlarına göndermede bulundu.

MERİH DEMİRAL'DAN MADALYALI GÖNDERME

Al-Ahli formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, sergilediği performansla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merih Demiral, Al-Nassr taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir göndermede bulundu. Milli futbolcu, Al-Ahli'nin kazandığı iki Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını ima ederek"Bizde 2 tane var, sizde sıfır" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral’dan Ronaldo’nun takımına olay gönderme

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme maçında Al-Ahli ile Al-Nassr karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, Cristiano Ronaldo'nun 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, ilk yarının son bölümünde Galeno ile eşitliği yakaladı. 45+1. dakikada gelen golle takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Al-Ahli, 71. dakikada Ivan Toney'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Roger Ibanez sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Al-Ahli sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24'e yükseltirken Al-Nassr 28 puanda kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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