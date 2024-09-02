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Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ve Samsunspor Mersin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, deplasmanda 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

İLK YARI

19. dakikada Muja'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağa hakim oldu.

Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti - 1. Resim

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelen pasla ceza sahası içerisine giren Muja, iki oyuncuyu geçerek uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muja, Kamil Ahmet Çörekçi'yi geçerek altıpas içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Moundilmadji, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-2

Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti - 2. Resim

58. dakikada ceza sahasındaki Cemali Sertel altıpas içerisindeki Recep Burak Yılmaz'a çıkardı. Bu sırada oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Okoronkwo'nun vuruşu auta gitti.

Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti - 3. Resim

66. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Fernandes'in rakiplerini geçerek sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti - 4. Resim

75. dakikada Samsunspor durumu 3-0 yaptı. Muja'nın şutunda ceza sahası içerisindeki Recep Burak Yılmaz topa elle müdahale etti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunu Erce Kardeşler çıkardı, topu önünde bulan Ntcham meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Mersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti - 5. Resim

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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