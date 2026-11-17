Merkez Hakem Kurulu Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonlara dair hazırlanan analizleri kamuoyuyla paylaştı. Taylor yaptığı değerlendirmede, Galatasaray-Amed SF karşılaşmasındaki toplu gol sevincinde, başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesinin mantıklı olacağını belirtti. Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ise Metehan Baltacı'nın ikinci sarı kartı gördüğü pozisyona ilişkin, "Umut vadeden atak, karar doğru" değerlendirmesi yapıldı.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan müsabakalardaki kritik pozisyonları inceledi. 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen karşılaşmalardan seçilen tartışmalı anlara yönelik değerlendirmeler futbol kamuoyuna duyuruldu.

Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi çalışmasında, sahadaki kararlar teknik açıdan ele alındı. Taylor’ın seçilen pozisyonlara dair yorumları, MHK’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden video formatında paylaşıldı.

GALATASARAY - AMED MAÇINDAKİ GOL SEVİNCİ

Değerlendirmeye alınan pozisyonlardan biri, Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan maçtaki gol sevinci oldu.

MHK Başkanı Anthony Taylor son noktayı koydu! "Başlatan oyuncu sarı kart görmeliydi"

Sarı-kırmızılı futbolcuların formalarını başlarına kadar kaldırarak yaptıkları toplu sevinç için, "Başlatan oyuncuya sarı kart göstermek mantıklı olurdu." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ İKİNCİ SARI KART

Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan Vlahovic - Metehan pozisyonu da analiz videosunda yer buldu. Mücadelede Metehan Baltacı’nın ikinci sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Umut vadeden atak, karar doğru." değerlendirmesi yapıldı.

MHK Başkanı Anthony Taylor son noktayı koydu! "Başlatan oyuncu sarı kart görmeliydi"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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