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Spor

MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Sebahattin Şahin istifa etti

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MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Sebahattin Şahin istifa etti
Başlık ResmiMHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Sebahattin Şahin istifa etti

“Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında 29 Eylül’de gözaltına alınan MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Sebahattin Şahin, 29 Eylül'de düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı MHK üyeleri ve hakemlik yapılanmasındaki isimler hakkında işlem yapılmıştı.

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