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MHK’dan futbolculara kırmızı kart uyarısı! O söz de ağır hakaret sayılacak

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MHK’dan futbolculara kırmızı kart uyarısı! O söz de ağır hakaret sayılacak
Başlık ResmiMHK’dan futbolculara kırmızı kart uyarısı! O söz de ağır hakaret sayılacak

Merkez Hakem Kurulu, sahada kullanılan bir ifadeye ilişkin talimat değişikliğini duyurdu. Anthony Taylor’ın Süper Lig ve 1. Lig’den seçilen pozisyonları değerlendirdiği analizde, söz konusu tepkinin ağır hakaret sayılacağı ve kırmızı kartla cezalandırılacağı belirtildi.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbolcuların sahadaki sözlü tepkilerine ilişkin dikkat çeken bir talimat değişikliğini duyurdu. İngilizce “f... off” ifadesi de “f... you” gibi ağır hakaret olarak değerlendirilecek ve karşılığı kırmızı kart olacak.

MHK’dan futbolculara kırmızı kart uyarısı! O söz de ağır hakaret sayılacak
Başlık ResmiMHK’dan futbolculara kırmızı kart uyarısı! O söz de ağır hakaret sayılacak

O İFADENİN KARŞILIĞI KIRMIZI KART

MHK’nın paylaştığı değerlendirmede, söz konusu ifadenin kullanımına ilişkin yaklaşım ortaya konuldu. Talimat değişikliğiyle birlikte “f... off” tepkisinin de kırmızı kartla cezalandırılacağı belirtildi.

Düzenleme, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından hazırlanan ve Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonların incelendiği analiz kapsamında kamuoyuna yansıdı.

MHK, HAKEM KARARLARINI PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEK

MHK, X hesabından yaptığı açıklamada, çalışmanın Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında hazırlandığını bildirdi.

Kurulun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle. Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır. *REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi”

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: SPOR SERVİSİ
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