Micah Hamilton sahneye çıktı, Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6'da 6 yaptı
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Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Manchester City altyapı takviyeli kadrosuyla Kızıl Yıldız'ı deplasmanda 2-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 6'da 6'yla tamamladı. Teknik direktör Guardiola, akademiye övgüler yağdırdı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Micah Hamilton maçın adamı seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında G Grubu'nda maçlar tamamlandı.
Leipzig (Almanya), konuk ettiği Young Boys (İsviçre) takımını 2-1 yenerken Manchester City (İngiltere) ise deplasmanda Kızılyıldız (Sırbistan) takımını 3-2 mağlup etti.
MICAH HAMİLTON PARLIYOR
20 yaşındaki futbolcu Micah Hamilton, Manchester City'deki ilk maçında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Manchester City, 6'da 6 galibiyetle G Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı.
Gruptaki maçlar tamamlandıktan sonra Manchester City ve Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalırken Young Boys ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kızılyıldız ise grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.