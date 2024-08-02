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Milli atletimiz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atletimiz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale çıktı - 1. Resim

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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