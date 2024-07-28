Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın Paris'te ilk maçında Aya Ohori'ye kaybetti
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grubundaki ilk maçta Japonya'dan Aya Ohori ile karşı karşıya geldi. Neslihan, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti.
La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.
Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı