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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın Paris'te ilk maçında Aya Ohori'ye kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın Paris&#039;te ilk maçında Aya Ohori&#039;ye kaybetti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grubundaki ilk maçta Japonya'dan Aya Ohori ile karşı karşıya geldi. Neslihan, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti.

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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