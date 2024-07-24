Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bisiklet Milli Takımı ve Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, 19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda U23 Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etti.
Akfen İnşaat’ın desteklediği millî sporcuya şampiyonluk kupasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur verdi.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) gözetiminde yapılan yarışlarda Ekin Ereke U23 Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra XCC Short Track Kısa Parkur Yarışı’nda Türkiye İkinciliği ve XCE Eliminatör Elemeli Yarışı’nda ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi