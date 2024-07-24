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Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bisiklet Milli Takımı ve Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, 19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda U23 Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etti.

 Akfen İnşaat’ın desteklediği millî sporcuya şampiyonluk kupasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur verdi.

Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu! - 1. Resim

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) gözetiminde yapılan yarışlarda Ekin Ereke U23 Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra XCC Short Track Kısa Parkur Yarışı’nda Türkiye İkinciliği ve XCE Eliminatör Elemeli Yarışı’nda ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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