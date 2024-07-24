Millî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 16:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bisiklet Milli Takımı ve Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, 19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda U23 Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etti.