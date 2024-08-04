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Milli boksör Hatice Akbaş finalde! Çinli rakibiyle altın madalya için yarışacak

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Milli boksör Hatice Akbaş finalde! Çinli rakibiyle altın madalya için yarışacak

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i devirerek finale yükseldi. 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi. 

Sporcumuz, 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin'den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
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