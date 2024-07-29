Milli eskrimci Nisanur Erbil, Magda Skarbonkiewicz'i yenerek son 16'ya yükseldi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li rakibi Magda Skarbonkiewicz'i 15-11 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi.
Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li Magda Skarbonkiewicz'le karşı karşıya geldi.
Müsabakaya iyi başlayan Erbil, son bölümde farkı açarak rakibini 15-11 mağlup etti.
Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız Sara Balzer'le karşılaşacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı