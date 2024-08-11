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Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, Paris'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, Paris&#039;e veda etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybederek oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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