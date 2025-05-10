Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.

Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu - 1. Resim

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan ise kadınlar kata kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupalı liderlerden Kiev'den Rusya'ya yaptırım tehdidi: "Ateşkesi şartsız kabul et yoksa..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Shakthar Donetsk ile görüştü mü? - SporArda Turan'dan ilk açıklama geldi! Shaktar ile görüştü mü?Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu! Yıllar sonra geri döndüler - SporSüper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!La Liga'da şampiyonu belirleyecek dev maç! El Classico'da Arda Güler ilk 11 başlayacak mı? - SporEl Classico'da Arda Güler ilk 11 başlayacak mı?CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Galatasaray - SporTrabzon'da ilk gol geldi! Yıldız oyuncu sahnedeVolkan Demirel'den canlı yayında Aziz Yıldırım itirafı! "Ben yolumu çizdim" - SporTeklifi canlı yayında açıkladıSüper Lig'de bir ayrılık daha! Gaziantep FK Selçuk İnan ile yolları ayırdı - SporSüper Lig'de bir ayrılık daha! Ünlü isimle yollar ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...