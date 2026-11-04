Milli oyuncu Cedi Osman'dan kötü haber

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği açıklandı.

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Yunan ekibi PAOK, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sağ dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiğini ve operasyon geçireceğini açıklandı.

KULÜP SAKATLIĞI DUYURDU

PAOK'tan yapılan açıklamada, "Cedi Osman, dizindeki rahatsızlık nedeniyle bu sabah MR taramasından geçmiştir. Yapılan testler sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sakatlığının onarılması için önümüzdeki günlerde ameliyat olacaktır. Tüm takımımız Cedi Osman’ın yanındadır; kendisine acil şifalar ve sahalara en kısa sürede dönmesini diliyoruz." denildi.

Cedi Osman

DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

31 yaşındaki milli oyuncunun parkelere dönüş tarihi operasyonun ardından netlik kazanacak. EuroCup’ta maç başına tutturduğu 22.2 sayı ortalamasıyla turnuvanın en skorer ismi olan Cedi, Yunanistan Ligi’nde ise 19.0 sayı ortalamasıyla oynuyordu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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