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Milli sporcu Ali Öztürk, Paris'te bronz madalya aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli sporcu Ali Öztürk, Paris&#039;te bronz madalya aldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.

Para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında Ali Öztürk, bronz madalya kazandı

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.

Milli sporcu Ali Öztürk, Paris'te bronz madalya aldı - 1. Resim

Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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