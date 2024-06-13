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Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

İsveç Uppsala’da bugün başlayan Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Esra Bayrak, Türkiye'nin gururu oldu. Bayrak, 100 metre yarışında Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

Avrupa Şampiyonasını Uppsala’da yerinde takip eden Tössfed Başkanı, Virtüs Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Direktörü Birol Aydın, "100 metrede Avrupa şampiyonu olan Özel Sporcumuz Esra Bayrak’ı tebrik ediyorum. Antrenörü Aytunç Göz’ü tebrik ediyorum. Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor.

Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu - 1. Resim

"ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZIYOR"

Özel sporcularımız tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve destekleri ile spora kazandırdığımız özel sporcularımız Avrupa’nın zirvesindeler. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya ve Spor Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum.

Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz ve inancımız tam. İnşallah bu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" dedi.

Milli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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