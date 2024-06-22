Milli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

A Milli Futbol Takım, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.

SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.