Milli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.
A Milli Futbol Takım, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.
SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı