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Milli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

A Milli Futbol Takım, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.

Milli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza büründü - 1. Resim

SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

Milli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza büründü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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