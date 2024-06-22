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Milli Takım'da Abdülkerim Bardakçı şoku! Çekya maçında oynamayacak

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Milli Takım&#039;da Abdülkerim Bardakçı şoku! Çekya maçında oynamayacak

Spor Haberleri

A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.

Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da stoper bölgesinde sıkıntı yaşanıyor. A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı gelecek maç için cezalı duruma düştü. Portekiz maçında 25. dakikada yaptığı müdahale sonucu sarı kart gören savunmacı gruplarda son maçta forma giyemeyecek.

SAMET AKAYDIN SAKATLANARAK ÇIKTI

Öte yandan stoper tandemindeki diğer oyuncumuz Samet Akaydın'da Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Akaydın'ın durumu henüz netlik kazanmadı.

Milli Takım, F grubundaki son maçında Çekya ile mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
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