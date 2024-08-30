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Haberler > Spor > Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris'te gümüş madalya kazandılar

Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris'te gümüş madalya kazandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris&#039;te gümüş madalya kazandılar

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda, milli tekvandocu Fatih Çelik ise erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris'te gümüş madalya kazandılar - 1. Resim

FATİH ÇELİK DE GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris'te gümüş madalya kazandılar - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor....

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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