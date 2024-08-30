Milli tekvandocular Gamze Gürdal ve Fatih Çelik Paris'te gümüş madalya kazandılar
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda, milli tekvandocu Fatih Çelik ise erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.
FATİH ÇELİK DE GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.
Ayrıntılar geliyor....
Düzenleyen: Sezer Doğru - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı