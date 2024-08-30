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Paris'te ilk altın madalya geldi! Milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den tarihi başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paris&#039;te ilk altın madalya geldi! Milli tekvandocu Mahmut Bozteke&#039;den tarihi başarı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli taekwondocu K44 63 kilo finalinde Moğolistanlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.
 
Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato 10-6 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde de Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Bozteke rakibini 9-7 mağlup ederek şampiyon oldu. Mahmut Bozteke böylece Türkiye'ye Paris'teki ilk altın ve toplamda 4. madalyasını kazandırdı
 
Tokyo 2020'deki bronz madalyasını altına çeviren Mahmut Bozteke, ayrıca para taekwondoda Türkiye'ye tarihteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu.
 
 
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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