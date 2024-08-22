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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık&#039;ta ana tabloya kalamadı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.

Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.

İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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