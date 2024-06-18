Milli Yıldızlar jeneriklik golleri anlattı! 'Başka imkan kalmadı'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Arda Güler, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu Gürcistan maçının ardından konuştu. Yıldız oyuncular, maçta attıkları golleri anlattı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçı Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazanarak turnuvaya harika bir giriş yaptı. Maçın ardından Milli Takım oyuncuları Mert Müldür, Arda Güler galibiyeti değerlendirdi.

Mert Müldür maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

VURMAKTAN BAŞKA İMKAN KALMADI

"Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. Önümüzde iki maç var. İki maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Gol anında orada vurmaktan başka imkan kalmadı. Vurmam gerekiyordu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İDMANDAN SONRA BU ŞUTLARI ÇALIŞIYORUM

Arda Güler ise; "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Çok çalışıp böyle goller atabilirim umarım. İdmandan sonra bu şutları çok çalışıyorum. Ancelotti hocam da bana mesaj attı. Desteğini gösterdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Umarım böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

ARDA GÜLER TOPU AYAĞINA ALINCA GOL DEDİK

Kerem Aktürkoğlu da maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını hayal ettik. 3-4 haftadır bunun hayalini kurarak hazırlanıyoruz. Çok güzel bir galibiyetle başladık. Daha işimiz bitmedi, daha güzel şeyler bizi bekliyor. Takım arkadaşlarımın, taraftarların emeğine, yüreğine sağlık. Bu galibiyetin anlam taşıması için ayağımızın yere sağlam basması lazım. Daha bir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor." dedi. Arda Güler'in golüyle ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Arda Güler topu ayağına alınca biz gol dedik zaten." ifadelerini kullandı.