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Spor

Milliler, Slovenya karşısında 90+3'te yıkıldı

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Milliler, Slovenya karşısında 90+3'te yıkıldı
Başlık ResmiMilliler, Slovenya karşısında 90+3'te yıkıldı

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off 1. Turu ilk maçında Slovenya ile son saniyelerde yediği golle 3-3 berabere kaldı.

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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki mücadelesinin ardından Play-Off aşamasına yükselen Kadın A Millî Takımımız, ilk maçta Slovenya'yı konuk etti.

PENDİK'TE 6 GOL ATILDI

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, uzatmalarda yediği golle Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Kadın A Millî Takımı'nın gollerini 18. dakikada Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda Selen Gül Altunkulak kaydetti. Konuk takımın golleri ise 62 ve 90+3. dakikalarda Kajzba ve 81. dakikada Kastelec'ten geldi.

Türkiye - Slovenya
Başlık ResmiTürkiye - Slovenya

RÖVANŞ 13 EKİM'DE OYNANACAK

Ay-Yıldızlılarımız, 13 Ekim Salı günü Slovenya'da rövanş mücadelesine çıkacak. Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak ikinci maçın ardından turu geçen takım, Play-Off 2. Turu'na yükselecek. Kadın A Millî Takımımız, Slovenya'yı elemesi hâlinde Play-Off 2. Turu'nda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-Off 2. Turu karşılaşmaları, 26 Kasım - 5 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Kadın A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı.

Kaleciler: Selda Akgöz, Göknur Güleryüz, Gamze Nur Yaman.

Defans: İlayda Civelek, Eda Karataş, İpek Kaya, Rabia Nur Küçük, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar, Kezban Tağ.

Orta saha: Selen Gül Altunkulak, Arzu Karabulut, Cansu Nur Kaya, Elif Keskin, Tuana Shahnis Cindy Mahmoud, Busem Şeker, Halle Rose Pembe Houssein, Ebru Topçu, Ece Türkoğlu.

Forvet: Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Melike Öztürk, Melike Pekel.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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