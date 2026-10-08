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Spor

Mısırlı yıldız, efsaneleri geride bıraktı: Afrika'nın en iyisi Salah

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Mısırlı yıldız, efsaneleri geride bıraktı: Afrika'nın en iyisi Salah
Başlık ResmiMısırlı yıldız, efsaneleri geride bıraktı: Afrikanın en iyisi Salah

Mısırlı yıldız, efsaneleri geride bıraktı. Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah, SCORE90’ın yapay zekâ destekli değerlendirmesinde 21. yüzyılın en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

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Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kariyerine bir prestijli ünvan daha ekledi. SCORE90 tarafından hazırlanan ve yapay zekâ tabanlı değerlendirme sistemi kullanılarak oluşturulan listede Salah, 21. yüzyılın en iyi Afrikalı futbolcuları arasında zirvede gösterildi. Kamerun futbolunun unutulmaz isimlerinden Samuel Eto’o ikinci, Fildişi Sahili’nin eski yıldızı Didier Drogba ise üçüncü sırada kendisne yer buldu. Listenin dördüncü basamağında Drogba’nın vatandaşı Yaya Toure, beşinci sırada ise Senegalli yıldız Sado Mane yer aldı.

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LİVERPOOL ETKİSİ

Ortaya çıkan sıralama, 21. yüzyılda Afrika futbolunun dünya sahnesindeki en etkili oyuncuları arasında Salah’ın ayrı bir konuma sahip olduğunu ortaya koydu. Salah’ın liste başında gösterilmesinde kariyer boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performans ve elde ettiği başarılar öne çıkıyor. Özellikle Liverpool formasıyla dünya futbolunu kasıp kavuran Mısırlı yıldız, aynı zamanda millî takımdaki performansıyla da öne çıktı. Trabzon’da kariyerine yeni bir sayfa açan Salah, bordo mavili formayla çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistle adından söz ettirmeyi bildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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