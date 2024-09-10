Montella, A Milli Takım'da 40 futbolcuya şans verdi! Kerem Aktürkoğlu detayı...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 15 maçta 33'ü ilk 11'de olmak üzere 40 oyuncuya şans verdi. Bu dönemde atılan 22 golde 13 farklı ismin imzası bulunurken, en skorer isim 5 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki 15 müsabakada 40 oyuncu forma şansı buldu.
A Milli Futbol Takımı, Montella yönetimindeki 15. sınavını İzlanda karşısında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde 10'u resmi ve 5'i özel bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 21 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi.
Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı