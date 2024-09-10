Montella, A Milli Takım'da 40 futbolcuya şans verdi! Kerem Aktürkoğlu detayı...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 15 maçta 33'ü ilk 11'de olmak üzere 40 oyuncuya şans verdi. Bu dönemde atılan 22 golde 13 farklı ismin imzası bulunurken, en skorer isim 5 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu oldu.