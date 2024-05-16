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Montella'dan milli yıldıza övgüler! 'Dünyanın en iyisi'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Euro2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, World Soccer Dergisi'ne konuştu. İtalyan hoca, EURO 2024 hakkında değerlendirmeler yaptı. Turnuvanın favorisini açıklayan Montella, milli yıldıza övgüler yağdırdı.

EURO 2024'e sayılı günler kala A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, World Soccer Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

TURNUVAYA KATILMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

TRT Spor'un World Soccer Dergisi'nden aktardığına göre Montella Hırvatistan galibiyetinin verdiği ivmeyi iyi kullandıklarını belirterek, "İlk amacımız turnuvaya katılmaktı ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasının Türk taraftarlar için özel olacağını ifade eden Montella, taraftarların kendilerini Türkiye'de gibi hissedeceklerinden emin olduğu belirtti.

Montella'dan milli yıldıza övgüler! 'Dünyanın en iyisi' - 1. Resim

MEVKİSİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ

Hakan Çalhanoğlu'na yönelik bazı olumsuz eleştirilere anlam veremediğini belirten Montella, "Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip" şeklinde konuştu.

İtalyan hoca, EURO 2024'ün favorileri arasında Fransa'nın bir adım önde olduğunu belirtti.
 
World Soccer Dergisi'nde Montella'nın turnuvada 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ifade edilirken oyununa uyabilecek profilde futbolcuları tercih edeceği yazıldı.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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