Montella'nın prenslerine kesik! Sergen Yalçın 10 futbolcuyu aday kadroya davet etmedi

Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa kadrolarını açıkladı. Oyuncuları yapay zekâ desteğiyle seçen Yalçın son kadrodan 10 ismi kesti. Montella’nın vazgeçilmezleri Kerem, İrfancan ve Samet Akaydın da davet edilmedi.

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Uluslar A Ligi’nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak olan A Millî Takım’da yeni teknik patron Sergen Yalçın, aday kadroyu canlı yayında açıkladı. Riva’da bir basın toplantısı düzenleyen Yalçın, kadro tercihinin sebeplerini açıklarken iddialara da cevap verdi. Millî oyuncuların telefonlarına çıkmadığı iddialarıyla ilgili olarak konuşan Yalçın, “Asla öyle bir durum yok. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncuyla telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık.” dedi. Kapılarının her oyuncuya açık olduğunu söyleyen Yalçın, “Sadece bugünün değil, geleceğin millî takımını oluşturmak için buradayız” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları yapay zekâ destekli oyuncu izleme ve performans analiz sistemini millî takıma kazandırdıklarını söyleyen Yalçın, “9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi” derken, “Yapay zekâ kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu önerirse ne yapacaksınız?” sorusuna ise “Sonuçta kararı veren benim. Yapay zekâ işin biraz formalitesi aslında” cevabını verdi. Millî takımın santrforlu sistemle oynayacağını belirten Sergen Hoca, “Arda Güler hangi pozisyonda isterse orada oynayacak. Kenan sakat olduğu için yok. Berke Özer ile konuştuk. Gelmeyi çok istedi. Biz de çağırdık” ifadelerini kullandı.

HİKÂYELER YENİDEN YAZILIR

A Millî Takım’ın geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirten Sergen Yalçın, “Hikâyeler yeniden yazılır. Bakalım bizim hikâyemiz nasıl olacak. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yolda bu işi bizim çocuklarla başarabileceğimizi düşünüyorum. Önce maç oynayalım. Sonra tartışalım ve bizi yargılayın” dedi.

İŞTE ADAY KADRO:

Kaleciler: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

HEDEF EURO 2028 VE DÜNYA KUPASI

“Millî takımı kulüp takımı havasına sokmak istiyoruz.” diyen Sergen Yalçın, “Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılmak. Aynı zamanda millî takıma genç oyuncuları kazandırmak.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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