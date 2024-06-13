Mourinho kariyerinin unutulmaz anlarını anlattı! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'yı unutamıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Rio Ferdinand'ın sorularını cevapladı. Mourinho, İngiliz efsanesinin "En sevindiğin gol hangisi?" sorusuna Galatasaray efsanesi Didier Drogba'nın attığı gol cevabını verdi. Mourinho, ayrıca kariyerinin unutulmaz anlarını anlattı. İşte Mourinho'nun kariyer 'en'leri...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dünya futbol gündemindeki yerini koruyor. Mourinho, daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Borussıa Dortmund maçında konuk olduğu Rio Ferdinand'ın programına tekrar konuk oldu. Portekizli teknik adam, röportajında özel açıklamalar yaptı.

İşte Mourinho'nun TNT'ye verdiği röportajdan öne çıkanlar:

UNUTAMADIĞI MAÇ

İlk olarak 'Aklından çıkmayan an hangisi?' sorusuna cevap veren Mourinho, Chelsea döneminde Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Luis Garcia'nın attığı gol olduğunu söyledi. 61 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmayan bir golle kaybettik." dedi.

UNUTAMADIĞI GOL

Mourinho 'En sevdiğin gol hangisi?' sorusuna ise "Didier Drogba'nın 2007 yılında FA Cup finalinde Manchester United'a attığı gol. Burada olduğum için sanırım sana karşıydı. [Rio Ferdinand] Drogba'nın 120. dakikada attığı gol." diye cevap verdi.

BİRLİKTE ÇALIŞMADIĞI EN İYİ FUTBOLCU

Çalıştırmak istediği ancak transfer edemediği oyuncu sorulan Mourinho, bu soruya ise Lionel Messi cevabını verdi. Mourinho, "Benim jenerasyonumda küçük adam (Lionel Messi) derdim. Messi'ye koçluk yapılamaz belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi olduğunu söylemeliyim." dedi.

YAŞADIĞI EN İYİ ATMOSFER

Yaşadığı en iyi atmosferle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Şanslıydım. Kulübün en iyi zamanında Manchester United'da çalışmasam da Old Trafford, Old Trafford'dur. Bernabeu, Bernabeu'dur. San Siro, Stamford Bridge, çok şanslıydım." dedi. Mourinho, bir önceki takımı Roma ve taraftarları için, "Kazanmaya alışkın olmayan bir takım için Roma taraftarlarının takıma çok sadık olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun Rio Ferdinan'ın sorularına verdiği cevaplar:

"En sevdiğiniz stadyum?"

Jose Mourinho: San Siro

"Futbol dışında hangi konuda iyisiniz?"

Jose Mourinho: Hiçbir şey.

"Kendinizi üç kelimeyle tanımlayın"

Jose Mourinho: Komik, dürüst - en azından öyle olmaya çalışıyorum - sonsuza kadar genç.

"En sevdiğiniz kupa hangisi?"

Jose Mourinho: Sonuncusu, Konferans Ligi. Her zaman sonuncusudur.

"Hala düşündüğünüz bir futbol anı?"

-Jose Mourinho: Gol olmayan bir golle kaybedilen Şampiyonlar Ligi yarı finali.

"Unutamadığınız bir soyunma odası anısı?"

Jose Mourinho: Stamford Bridge'de devre arasında neredeyse bacağımı kırıyordum. Masaj masasına tekme atmak istedim ama çok sert bir şeye çarptım. Tekmeliklerim yoktu ve az kalsın bacağım kırılıyordu.

- "Menajerliğini yaptığınız en sevdiğiniz futbolcu kim?"

-Jose Mourinho: Bunu söylemek zor, söylemek haksızlık olur. Her kulüpte çok sayıda oyuncum vardı ve bu oyuncular olmadan bu kadar çok şey kazanmam mümkün değildi. Terry, Lampard, Drogba, Ronaldo, Xabi Alonso, Inter'deki tüm oyuncular. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum.

"Futbolda en iyi arkadaşınız kim?"

Jose Mourinho: Bunu söylemek haksızlık olur ama belki de üniversitede benimle birlikte olan ve benimle birlikte ayrılan ve kariyerleri bana çok paralel olan isimler. Yani arkadaşlarım Jose Peseiro, Jose Morais, benimle birlikte üniversiteden ayrılan bu adamlar, gençliğinizin en güzel kısmını birlikte geçiriyorsunuz.

"Tüm zamanların en iyi sporcusu?"

Jose Mourinho: Bu gerçekten zor, birçok farklı nedenden ötürü neredeyse imkansız. Sadece spor değil, silinemeyecek bir tarih yazmış kişiler. Belki bizim jenerasyonumuzda bilmiyorum ama Jesse Owens diyebilirim.