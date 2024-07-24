Mourinho yeni transferin biletini kesti! İmzası kurumadan yollar ayrılıyor
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan'ı kiralık göndermeyi planlıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Mercan'ı Lugano maçının kadrosuna almamıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Levent Mercan, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kiralık gönderilebilir.
KADROYA ALINMAMIŞTI
Mourinho, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda oynana Lugano karşılaşmasının kadrosuna Levent Mercan'ı dahil etmemişti.
TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Portekizli teknik adamın, Mercan'ın performansını yeterli bulmadığı ve takımda düşünmediği öğrenildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor